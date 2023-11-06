موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، مباراة الهلال والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الفتح بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف.

أما التعاون، فيقدم موسمًا أكثر من رائع هو الآخر، لكنه فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ضمك، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة 13 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والتعاون على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - التعاون الجمعة 10 نوفمبر 2023، 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD

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الملك فهد الدولي

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