موعد مباراة الهلال ضد الأهلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الأهلي في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

يواجهه نادي أهلي جدة المباراة القادمة ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي نادي الهلال صاحب المركز الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، والذي سيدخل المباراة وهو بطل دوري أبطال أسيا، ويستعد الأزرق العاصمي لاستضافة الأهلي على استاد جامعة الملك سعود يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الثاني 1441 هجرياً.

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يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين ، بعد أن حصد 20 نقطة خلال العشرة جولات الماضية، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل مباراتين وخسر مباراتين، وبالطبع سيكون الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس متحفز للفوز بالثلاث نقاط لتعزيز موقفه في المنافسة على البطولة.

بينما نادي الهلال يسعى للحفاظ على صدارة الدوري وذلك ماينتظره منه جماهيره خصوصاً بعد الهروب من ريمونتادا أوراوا والفوز باللقب، وهو ما أدى إلى ارتفاع توقعات جماهير النادي الأزرق كثيراً، لكن الأخضر لن يكون أبداً فريسة سهلة فقد حقق أيضاً نتائج جيدة هذا الموسم أخرها فوزه على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتساوى في النقاط مع الأزرق.

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موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - الأهلي ملعب جامعة الملك سعود الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441،

18:35 مصر، 19:35 السعودية الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا توجد غيابات في صفوف الهلال في المباراة القادمة ضد الأهلي سوى غياب محمد البريك الذي خرج مُصاباً في المباراة السابقة للموج الأزرق أمام أوراوا والتي تُوج فيها الزعيم للمرة الثالثة بلقب دوري أبطال آسيا.

🎥 تدريبات الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي ⚽️💚 pic.twitter.com/4GTkzl5KWp — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 27, 2019

سيبدأ لوشيسكو بنفس طريقته المعتادة وبطريقة (4-4-2)، مع الدفع بعبد الله الحافظ بدلاً من البريك ليكون بجانب جانج هيون سو في قلب الدفاع، بينما سيقود الهجوم بافيتيمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو.



التشكيل | 4-4-2

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - عبد الله الحافظ

سالم الدوسري - عبد الله عطيف - سلمان الفرج - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس - سيباستيان جيوفينكو





الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الهلال القادمة، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

📸 احتفاء إدارة النادي #الأهلي واللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول بالكابتن #عبدالباسط_هندي بعد حصوله على جائزة #أسد_الأهلي في شهر أكتوبر 2019م pic.twitter.com/Sgmsk4xRgq — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 21, 2019

من المتوقع أن يبدأ كريستيان جروس مدرب الراقي بطريقة (4-2-3-1) وأن يبدأ بالثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم كلاٌ من ألفيس ساريتش وجوزيف دي سوزا، بينما سيقود خط الهجوم اللاعب عمر السومة.



التشكيل | 4-2-3-1