موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الأخدود ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024.
يدخل الهلال المباراة منتشيًا بعد الفوز الهام على الشباب في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق لقب الدوري.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الأخدود والقنوات الناقلة..
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
المباراة التالية
ما موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الثلاثاء 2 ابريل 2024 على ملعب المملكة آرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.
هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الأخدود
|الثلاثاء 2 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
|المملكة آرينا
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