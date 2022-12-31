موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الخليج والنصر في الجولة الحادية عشر لمنافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب مرسول بارك، مباراة هامة تجمع بين النصر والطائي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

النصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الخليج في الجولة الماضية وتصدر ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويعمل على مواصلة حصد النقاط للاستمرار في التربع على صدارة الترتيب.

وسينتظر عشاق العالمي، المباراة بفارق الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو والذي قد انضم في صفقة انتقال حر، في نهاية ديسمبر.

أما الطائي فنجح في الجولة الماضية في إيقاف سلسلة الهزائم، بعد الفوز على الباطن برباعية نظيفة، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي ووسط جماهيره.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الطائي في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 5 يناير 2023، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والطائي عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الطائي الخميس 5 يناير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC،

شاهد VIP مرسول بارك

Shahid