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Al-Nassr v Al-Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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أحمد مجدي

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح النصر لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدمة في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من صراع الصدارة.

في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف النصر فريق الفتح، ويدخل الراقي المباراة وعينه على الانتصار فقط على حساب صاحب المركز الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والفتح في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 26 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والفتح على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالتعليق
النصر - الفتحالأحد 26 يناير 2025
20:00 السعودي، 19:00 مصر		SSC 1 HDالأول باركراشد الدوسري
SSC 5 HDحاتم بطيشة

التشكيل المتوقع للنصر أمام الفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىبينتو
خط الدفاعنواف بوشل - إيمريك لابورت - محمد سيماكان - سلطان الغنام
خط الوسطعلي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو
خط الهجومساديو ماني - أنخيلو - كريستيانو رونالدو
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