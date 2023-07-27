موعد مباراة النصر والشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

أنهى نادي النصر معسكره التحضيري للموسم الجديد 2023، ليوجه أنظاره الآن إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 التي تستضيفها المملكة.

وتعادل النصر في آخر مبارياته التحضيرية في معسكر اليابان قبل انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، مع إنتر الإيطالي بهدف لكل فريق.

النصر يبدأ مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بمواجهة مواطنه الشباب السعودي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

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وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 إلى جانب النصر والشباب فريقي الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة أمام الشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة النصر والشباب في الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الجمعة 28 يوليو 2023، على استاد مدينة الملك فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والشباب على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الشباب الجمعة 28 يوليو 2023،

22:00 مصر والسعودية SSC مدينة الملك فهد الرياضية

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – جيسلي كونان

مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – ايمن يحيى

عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا

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