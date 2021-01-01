موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الرائد في الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة بريدة، والقنوات الناقلة..

يرتحل النصر إلى بريدة لمواجهة الرائد مساء الجمعة المقبلة وذلك بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية لحساب الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويود العالمي أن يواصل استفاقته الكبيرة التي بدأت منذ إقالة روي فيتوريا من تدريب الفريق، وترتب عليها انتصارين آخرهما أمام العين مع الوصول إلى النقطة الرابعة عشر وحيازة المركز الحادي عشر.

الرائد بدوره يعاني كثيرًا بالأخص في الفترة الأخيرة، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ويعود آخر انتصار له إلى شهر نوفمبر الماضي، ليكون واضحًا مدى الأزمة التي يعانيها الفريق الآن.

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لا تزال أحلام جماهير النصر وإن بدت مستحيلة لكنها واردة فيما يتعلق بالعودة للمنافسة على لقب الدوري، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية عليهم الاستمرار في الانتصارات وهذا ما يُزيد كثيرًا من قيمة مباراة الرائد.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والرائد وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر والرائد؟

موعد مباراة النصر والرائد هو الجمعة الموافقة 15 يناير 2021، الموافقة 2 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ببريدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة الدوري السعودي للمحترفين، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري عبر شاشتها.

ولكن إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فلا توجد مشكلة، يمكنك متابعة خدمة البث المباشر، التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.