موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النصرفي قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستضيف ملعب الأول بارك، قمة من قمم الكرة السعودية، والتي تجمع بين النصر والأهلي، لحساب مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

النصر بعد بداية ضعيفة للدوري وخسارة أول مباراتين، تمكن من تصحيح مساره وحقق سلسلة انتصارات متتالية، يعمل على مواصلتها أمام الأهلي، للاقتراب أكثر من القمة.

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أما الأهلي، العائد من جديد إلى دوري روشن، يقدم هذا الموسم مستويات مميزة، ويريد الخروج من المباراة بالنقاط كاملة، لضمان ملاحقة الهلال والاتحاد على صدارة الترتيب.

ويحتل النصر المركز السادس من سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والاهلي في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة النصر والأهلي على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الأهلي الجمعة 22 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأول بارك

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