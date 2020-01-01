موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام الاتفاق في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الملك فهد وما هي القنوات الناقلة..

يستقبل النصر على ملعب الملك فهد نظيره الاتفاق، في مباراة هامة للغاية تُقام لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي في أسوأ أحواله على الإطلاق، فبعد ست جولات تمكن فقط من جمع ثلاث نقاط وخسر خمس مباريات آخرها أمام أبها، لتوضع رأس المدرب روي فيتوريا على مقصلة الإقالة بنسبة كبيرة.

الاتفاق ليس في حالٍ أفضل، فهو يحتل المركز الثاني عشر ولديه سبع نقاط فقط، ولم يفز منذ أكثر من شهر تقريبًا، فهُزم في ثلاث مباريات متتالية وتعادل في الرابعة أمام التعاون بالجولة الماضية.

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مباراة هامة للغاية للنصر لتدارك الموقف سريعًا ومحاولة العودة سريعًا إلى مراكز القمة، فلا يليق أن يتواجد وصيف النسخة الماضية في مراكز الهبوط في ظل الإمكانيات الاستثنائية التي يمتلكها.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق؟

موعد مباراة النصر والاتفاق هو الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، الموافق 22 ربيع الآخر 1442، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والاتفاق مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.