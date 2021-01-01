موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد أبها في الجولة الواحدة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

رغم الخسارة لمبارتين متتاليتين في الدوري السعودي، استطاع النصر تحقيق فوز مهم في ديربي الرياض اليوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق الهلال على ستاد جامعة الملك سعود.

ولدى الملوك مواجهه جديدة في الجولة والواحدة وعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسيكون في ضيافته نادي أبها صاحب المركز الثالث عشر، فهل سيواصل زعيم الجنوب سلسلة الهزائم، أم سيتمكن من اختطاف ثلاث نقاط صعبة من النصر.

يضع الملوك عينيهم على الثلاث نقاط للمنافسة على المراكز الأولى من ترتيب جدول الدوري والمنافسة على اللقب ويحتل الأن المركز الثامن برصيد 28 نقطة

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في هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي الممتاز

موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر وأبها يوم الأحد 28 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 16 رجب 1442 هجريًا، على ستاد جامعة الملك مسعود.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة السابعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.