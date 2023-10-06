موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر وضمك في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل نادي النصر، نظيره ضمك في مباراة هامة ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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النصر بعد سلسلة انتصارات متتالية، سقط في فخ التعادل أمام أبها في الجولة الماضية، وعطلت مسيرته نحو القمة وسيعمل على مصالحة جماهيره، والعودة إلى الانتصارات من جديد من بوابة ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة.

أما ضمك فبعد بداية سيئة هذا الموسم، تمكن من تحقيق الانتصار في آخر مباراتين، وسيعمل على مواصلة نتائجه الجيدة، والخروج بنتيجة إيجابية امام العالمي، لتساعده في مشواره هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر وضمك في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة النصر وضمك على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - ضمك السبت 21 أكتوبر 2023،

18:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأول بارك

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