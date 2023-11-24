موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر وبرسبوليس في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والمقامة على استاد الأول بارك والقنوات الناقلة..

يعود النصر لمواجهة قارية جديدة حينما يستضيف برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر حقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة بعد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان، ثم الدحيل في آخر جولتين ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة.

ويحتاج العالمي لاستغلال كتيبة النجوم التي يمتلكها للمضي قدمًا في البطولة القارية وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 27 نوفمبر نوفمبر 2023 على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية. كما يتم نقلها عبر تطبيق شاهد داخل المملكة.

