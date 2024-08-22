موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة جولة جديدة من دوري روشن السعودي، بما يحمله من تنافس وحماس لا ينتهي بين كبار الفرق على وجه الخصوص.

وينتظر الكثير من الجماهير المباراة الثانية للنصر، والتي يواجه فيها الفيحاء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الفيحاء والنصر في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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Shahid

ما موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الثلاثاء 27 أغسطس 2024، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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