تعرف على موعد مباراة التعاون ضد النصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 19 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مباراة هامة تجمع بين التعاون والنصر، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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النصر يطمح في مواصلة المطاردة للهلال المتصدر في منافسة حامية الوطيس على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024 ولذلك لا يوجد أي هامش لفقدان النقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة التعاون والنصر في الجولة 19 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 30 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة التعاون والنصر على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب التعاون - النصر السبت 30 ديسمبر 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD

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مدينة الملك عبدالله الرياضية

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