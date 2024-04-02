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Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

Damac FC v النصردوري روشن السعوديDamac FCالنصر

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة 27 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد ضمك ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد ضمك والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
ضمك - النصرالجمعة 5 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC

مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

عائد العصيمي

تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

التشكيل| 3-4-4
حراسة المرمىديفيد أوسبينا
خط الدفاعأليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي
خط الوسطعبدالله الخيبري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى
خط الهجومساديو ماني - عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو

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