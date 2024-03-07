موعد مباراة النصر القادمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستعد النصر لقمة حاسمة حينما يستضيف العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الأول بارك.

ويدخل النصر، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتخطي عقبة الفريق الإماراتي، والوصول إلى نصف نهائي المسابقة، ومصالحة الجماهير عقب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب في الإمارات، قد انتهت لصالح العين بهدف دون رد، سجله سفيان رحيمي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 11 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

أما إن كانت في الإمارات العربية المتحدة، تستطيع مشاهدة القمة على أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

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