موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز الهام الذي حققه العالمي على التعاون بهدفين لهدف..

يستقبل ملعب الأمير عبد الله بن جلوي مباراة قوية تجمع بين العدالة صاحب الأرض والجمهور أمام النصر، مساء الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيدخل النصر المباراة وهو منتشٍ بالفوز الذي حققه على التعاون في الجولة السابقة بهدفين لهدف، ليستعيد مجددًا صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فترة من التخبط عاشها الفريق في الآونة الأخيرة.

في الوقت نفسه فإن العدالة لن يكون بالخصم السهل، فعلى الرغم من وجوده في مراكز الهبوط ومعاناته لكن مباراة العالمي ستشكل فرصة له من أجل تحقيق استفاقة جديدة والعودة إلى الطريق الصحيح.

العدالة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، وقد هُزِم في الجولة الماضية من الوحدة بهدفين نظيفين، في الوقت الذي تمتلك فيه كتيبة المدرب فيتوريا 23 نقطة لتتقدم أخيرًا على الهلال المنشغل بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

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موعد مباراة النصر ضد العدالة والقنوات الناقلة