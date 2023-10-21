موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والدحيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

يعود النصر لمواجهة قارية جديدة حينما يستضيف الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر حقق نتائج إيجابية في أول مباراتين بعد الفوز على برسيبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة.

ويحتاج العالمي لاستغلال كتيبة النجوم التي يمتلكها للمضي قدمًا في البطولة القارية وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية. كما يتم نقلها عبر تطبيق شاهد داخل المملكة.

