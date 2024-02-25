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مصعب صلاح

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

Al Nassr FCAl Nassr FC v Al Hazemدوري روشن السعوديAl Hazem

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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تستمر كتيبة النصر في شق طريقها نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي حينما تستضيف فريق الحزم في الجولة 22 من البطولة على ملعب الأول بارك.

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النصر لا يزال في المركز الثاني بعد الفوز على الشباب، ويطمح في استمرار الضغط على المتصدر الهلال ليحقق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2018-2019.

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ويعاني الحزم في المركز الأخير في دوري روشن السعودي، كما خسر أمام العالمي في لقاء الدور الأول بخماسية لهدف.

ويعود آخر انتصار للحزم على النصر إلى سبتمبر 2019 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي وكانت بهدف نظيف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 29 فبراير 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والحزم على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
النصر - الحزمالخميس 29 فبراير 2024،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		SSC HD
شاهد		الأول بارك

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