موعد مباراة النصر اليوم ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيصلي ضمن الجولة السادسة المؤجلة من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

عمر خليل

واصل النصر صحوته، وحقق انتصارًا كبيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفوز الكبير أتى بعد الانتصار الأغلى هذا الموسم على الهلال في ديربي الرياض بهدفين للنجم عبد الرزاق حمدالله، ليُقلص العالمي الفارق أكثر وأكثر مع الزعيم ويحقق له الهزيمة الأولى على الصعيد المحلي تحت قيادة مدربه الجديد رازفان لوشيسكو.

وبالانتصار على أبها ارتفع رصيد النصر إلى النقطة رقم 17 ليحتل بها المركز الثاني في رحلة الدفاع عن لقبه، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال، مع بقاء مباراة مؤجلة لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

هذه المباراة المؤجلة من المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 9 ربيع الأول 1441 هجريًا، أمام الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

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الفيصلي يُعد مفاجأة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بالتساوي مع النصر بنفس عدد النقاط، 17 لكل منهما، مما يجعل المهمة ليست بالسهلة على الإطلاق لزملاء يحيى الشهري ويجعلنا أمام مباراة يتوقع أن تكون مثيرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيصلي والقنوات الناقلة لها..

موعد مباراة النصر ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

بيب جوارديولا يُحاضر في السعودية قريبًا

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - الفيصلي ملعب الأمير فيصل بن فهد الأربعاء 6 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

9 ربيع الأول 1441 هجريًا،

19:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت مصر KSA SPORTS

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

سيستمرغياب كلٌا من أحمد موسي وعبد الفتاح آدم بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي بداعي الإيقاف في اللقاء القادم ضد الفيصلي.

يا #عالميين 😍💛

🎫 يبدأ عند الساعة الرابعة عصراً و حتى العاشرة مساء اليوم بيع تذاكر مباراة #النصر_الفيصلي والتي ستقام مساء الاربعاء على ملعب الامير فيصل بن فهد بالملز .

وذلك في #متجر_النصر بالرياض وملعب الملز واستاد الملك فهد الدولي . pic.twitter.com/q1ciIh9yQx — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 4, 2019

سيدفع البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد علي المغربي عبد الرزاق حمد الله في الأمام.

التشكيل | 4-2-3-1