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Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
دوري روشن السعودي
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بلال محمد

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

النصر v Al-Fayhaدوري روشن السعوديالنصرAl-Fayha

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في الجولة 28 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الفيحاء ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024، على ملعب الأول بارك

يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويسعى النصر لمصالحة جماهيره، بعد فقدان لقب السوبر السعودي، عقب الخسارة من الهلال في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 19 ابريل 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
النصر - الفيحاءالجمعة 19 أبريل 2024،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		SSC

الأول بارك

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