موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والاتفاق في الجولة الرابعة عشرة لمنافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة منتظرة تجمع بين الفتح والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

ويدخل النصر المباراة بعد فوز ثمين في الجولة الماضية، على حساب الاتفاق بهدف دون رد، ليستمر في الصدارة برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى النصر لمصالحة جماهيره عقب توديع كأس السوبر السعودي، أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالفوز في المباراة للاستمرار في الصدارة، ومحاولة الاقتراب من لقب الدوري الغالي.

أما الفتح فيدخل المباراة بعد خسارة من ضمك بثلاثة أهداف لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 18، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الفتح في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الجمعة 3 فبراير 2023، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفتح عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - النصر الجمعة 3 فبراير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC،

شاهد VIP مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

Shahid