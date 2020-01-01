موعد مباراة النصر ضد الفتح، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في إطار الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة..

فاجأ النصر الجميع بتعادلٍ مخيب للآمال مع متذيل الترتيب ضمك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس في إطار الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعادل الغير متوقع سيضع الكثير من الضغوطات على كتيبة المدرب روي فيتوريا في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيفون الفتح مساء الخميس 6 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 13 جمادي الآخر 1441 هجريًا، على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

هذه المباراة لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للعالمي، حيث سينبغي الفوز بأي وسيلة من أجل الاستمرار في منافسة الهلال على صدارة ترتيب الدوري، لا سيما وأن الموج الأزرق في طريقه للانفراد بالصدارة حال الفوز في مباراته هذه الجولة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الفتح وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة النصر ضد الفتح والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - الفتح الملك فهد الخميس 6 فبراير 2020،

13 جمادي الآخر 1441،

18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

لا يُعاني النصر من أي غيابات وستكون جميع الخيارات متاحة أمام الفتح.

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من نايف الماس ومايكون وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، مع بيتروس وعبد الله الخيبري في منتصف الميدان خلف ثلاثي هجومي مكون من نور الدين أمرابط وجوليانو وأحمد موسى وأمامهم النجم الأول عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

بيتروس - عبد الله الخيبري

نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى

عبد الرزاق حمدالله

الغيابات والتشكيل المتوقع للفتح

من المتوقع أن يبدأ المدرب يانيك فيريرا بتشكيله المعتاد، بتواجد كوفال في حراسة المرمى، أمامه عبد الله اليوسف، عبد الله الدوسري وبينهم الثنائي أندريه بينتو ومروان سعدان.

📸 | صور من تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي #الفتح اليوم pic.twitter.com/PSfC84zH4a — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 2, 2020

وفي خط الوسط، سيعتمد فيريرا على ميتشال جانوتا ومنذر النخلي كثنائي إرتكاز وعلى الجهة اليمنى هُناك علي الحسن وعلى الطرف الأيسر سيشارك جوستاف ويكهايم، وفي المقدمة هناك الثنائي ميتشيل دي فيردي ومحمد مجرشي.

التشكيل | 4-3-3