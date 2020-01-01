موعد مباراة النصر ضد السد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا أمام السد القطري، وما هي القنوات الناقلة؟

تعود شمس بطولة دوري أبطال آسيا إلى السطوع من جديد، ويبدأ دور المجموعات بالبطولة بمباراة غاية في الندية والإثارة بين النصر السعودي وضيفه السد القطري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

المباراة من المقرر أن تُقام بينهما مساء الثلاثاء 11 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ويسعى الطرفان إلى بداية البطولة بأفضل صورة ممكنة واقتناص أول ثلاث نقاط في المجموعة النارية التي تجمعهما.

السد ورغم البداية السيئة رفقة تشافي هيرنانديز إلا أن الفريق بات يتحسن بوضوح وعاد للاقتراب من صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، في الوقت الذي يُقارع فيه النصر بطل النسخة الماضية لآسيا، الهلال، على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الفوز كبداية سيكون هامًا للفريقين، فالمجموعة تضم العين الإماراتي أيضًا، وهو خصم ليس بالهيّن حتى وإن تراجع مؤخرًا، إلى جانب سباهان الإيراني العنيد دومًا أمام الكبار.

كل المؤشرات تشير إلى صراع ناري بين الفريقين على أرض الملعب، ولكن من سيحسمه في النهاية سيظفر ببداية مثالية في مجموعة وبطولة تزداد نديتها سنة تلو الأخرى، وبحسب مسؤولو النصر، فإنها باتت الهدف الأول لهم في هذا الموسم.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد السد والقنوات الناقلة..

موعد مباراة النصر ضد السد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - السد ملعب الملك فهد الدولي الثلاثاء 11 فبراير 2020،

17 جمادي الآخر 1441، beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

لا يُعاني النصر من أي غيابات وستكون جميع الخيارات متاحة أمام السد.

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من سلطان الغنام ومايكون وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، مع بيتروس وعبد الله الخيبري في منتصف الميدان خلف ثلاثي هجومي مكون من نور الدين أمرابط وجوليانو وأحمد موسى وأمامهم النجم الأول عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

بيتروس - عبد الله الخيبري

نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى

عبد الرزاق حمدالله

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

يُعاني السد من إصابة سالم الهاجري، عدا ذلك فصفوف الزعيم القطري مكتملة لمباراة النصر.

لقطات من تدريبات الزعيم اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة النصر السعودي في الجولة الاولى من #دوري_أبطال_آسيا 2020 #السد #قطر

( 4 – 4 ) pic.twitter.com/Cfl855UAfJ — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 7, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد تشافي على تشكيلته المعتادة والتي هي على النحو التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مشعل برشام

ياسر أبو بكر عيسى - طارق سلمان - وو يونج جو - حامد إسماعيل

علي أسد - جابي

عبد الكريم حسن - حسن الهيدوس - هاشم علي

بغداد بونجاح