موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب نادي الحزم مباراة قوية تجمع النصر بنظيره الحزم في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025.

النصر يطمح للدخول بقوة في البطولة وتوجيه رسالة للمنافسين أنه لن يكون رقمًا سهلًا في منافساتها في ظل رغبة رجال المدرب ستيفانو بيولي في العودة لمنصات التتويج.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الحزم والنصر في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الحزم والنصر في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الحزم والنصر في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025، هو يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.