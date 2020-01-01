موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام التعاون والتي تقام ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد بداية لم تكن جيدة للموسم الجديد، يستعد النصر للارتحال إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة لمواجهة التعاون في إطار الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى النصر كثيرًا من أداء متذبذب غير مرضٍ أمام الفتح جعله يخسر أول النقاط هذا الموسم، ما يضعه تحت ضغط كبير جدًا قبل مواجهة التعاون الذي سيسعى للثأر من العالمي.

السعي للثأر يأتي بعدما أخرجت كتيبة روي فيتوريا نظيرتها من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز عليهم بهدفٍ نظيف، ثم ودّع النصر البطولة من نصف النهائي على يد بيرسبوليس.

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التعاون لم يكن افتتاحه للموسم مثاليًا هو الآخر، حيث تعادل إيجابيًا مع الفيصلي، ولكن في كل الأحوال يظل أحد أكثر الأندية التي دائمًا ما ترهق الكبار في الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد التعاون وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر ضد التعاون؟

موعد مباراة النصر ضد التعاون هو الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، الموافق 5 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والتعاون مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.