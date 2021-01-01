موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتحاد في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021، وما هي القنوات الناقلة للكلاسيكو؟

يستعد ملعب الشرائع لاستقبال كلاسيكو سعودي من العيار الثقيل بين الاتحاد والنصر ، وذلك في إطار الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

تبادل الفريقان الأدوار هذا الموسم في الدوري السعودي ، فبعد أن عانى العميد في السنوات الأخيرة من سوء النتائج والترتيب، انتفض هذا الموسم وعاد لمكان قريب من الذي اعتاد عليه في تاريخه، أما العالمي فكانت نتائجه مخيبة للآمال مع بداية الموسم، ولم يستفيق إلا بعد رحيل فيتوريا واستلام هورفات مقاليد الأمور.

يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، والفارق بينه وبين الهلال المتصدر هو 5 نقاطٍ فقط، أما النصر فبعد فوزه على الوحدة، أصبح رصيده 20 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد النصر؟

موعد مباراة النصر والاتحاد هو يوم الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الآخرة 1442 هجريًا، وسيقام على ملعب الشرائع.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية الكلاسيكو في تمام الساعة السابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، السادسة إلا ثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد؟

تمتلك القنوات السعودية الرياضية حقوق بث إذاعة الدوري السعودي ، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة قمة الجولة الخامسة عشر عبر شاشتها.

ولكن إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فلا توجد مشكلة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد عن طريق موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.