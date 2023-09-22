موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد أحد في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مباراة مرتقبة تجمع بين أحد والنصر، ضمن مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس الملك.

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النصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة انتصارات في دوري روشن كان آخرها أمام الأهلي في مباراة مثيرة، وسيطمح لمواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق لقب جديد يضاف إلى خزائن العالمي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موهد مباراة النصر القادمة ضد أحد في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024 هو يوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة أحد والنصر على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أحد - النصر الإثنين 25 سبتمبر 2023

21:00 السعودية ومصر SSC الأمير عبد الله الفيصل

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