موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد منتخب سنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف المنتخب السعودي على ملعب مرسول بارك منتخب سنغافورة، وذلك في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

فاز منتخب السعودية على اليمن في مباراته الأخيرة في التصفيات المجمعة، وأصبح رصيده 14 نقطة في صدارة المجموعة، ليقترب أكثر من التأهل للدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022.

خسر منتخب سنغافورة بالأربعة من المنتخب الفلسطيني في مباراته الأخيرة، ليتراجع للمركز الرابع وقبل الأخير في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن الفدائي الثالث.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد سنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السعودية وسنغافورة؟

موعد مباراة السعودية وسنغافورة هو يوم الجمعة 11 يونيو 2021، الموافق 1 ذو القعدة 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسنغافورة؟

تمتلك مجموعة قنوات السعودية الرياضية حقوق إذاعة مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.