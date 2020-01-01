موعد مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد جامايكا الودية، في إطار استعدادات الأخضر لتصيفات كأس آسيا وكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

في إطار استعدادات المنتخب السعودي للتصفيات المجمعة لكأس آسيا وكأس العالم 2022، يواجه في معسكره جامايكا للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

ينافس الأخضر في المجموعة الرابعة في التصفيات، وقد جمع حتى الآن 8 نقاط من فوزين وتعادلين، وله مباراة تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا، أما الصدارة فيحتلها منتخب أوزبكستان برصيد 9 نقاط، ويتواجد في المجموعة أيضًا منتخبات سنغافورة واليمن وفلسطين.

فاز المنتخب السعودي على منتخب جامايكا يوم السبت 3-0، وسجل الأهداف سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان، ويطمح فريق رينارد إلى تقديم مباراة أخرى قوية ضد المنتخب الأمريكي الشمالي.

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في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة السعودية وجامايكا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي وجامايكا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا هو يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، الموافق 2 ربيع الآخر 1442 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وجامايكا؟

ستنقل مباراة السعودية وجامايكا على القنوات الرياضية السعودية، والمتواجدة على القمرين عرب سات ونايل سات.

إذا لم تتمكن من مشاهدة الأخضر عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر من جول، والذي سينقل جميع أحداث المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - جامايكا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

19:30 السعودية، 18:30 مصر الرياضية السعودية 1 الأمير فيصل بن فهد

قائمة منتخب السعودية ضد جامايكا

يغيب عن قائمة المنتخب السعودي الحارس محمد العويس للإصابة، وخرج منها أيضًا للإصابة زياد الصحفي لاعب الاتحاد ونواف العابد نجم الهلال السابق الشباب الحالي، ولم يتم استدعاء حارس الأخضر الأول عبد الله المعيوف.

قائمة السعودية:

حراسة المرمى: محمد اليامي - عبد الله العويشير - حبيب الوطيان.

محمد اليامي - عبد الله العويشير - حبيب الوطيان. الدفاع: سلطان الغنام - محمد الخبراني - علي البليهي - محمد البريك - حسان التمبكتي - أحمد شراحيلي - عبد الله حسون - سعيد الربيعي - ياسر الشهراني - عبد الله مادو.

سلطان الغنام - محمد الخبراني - علي البليهي - محمد البريك - حسان التمبكتي - أحمد شراحيلي - عبد الله حسون - سعيد الربيعي - ياسر الشهراني - عبد الله مادو. الوسط: عبد الإله المالكي - هتان باهبري - أيمن يحيى - حسين المقهوي - سالم الدوسري - عبد المجيد الصليهم - تركي العمار - محمد كنو - سلمان الفرج.

عبد الإله المالكي - هتان باهبري - أيمن يحيى - حسين المقهوي - سالم الدوسري - عبد المجيد الصليهم - تركي العمار - محمد كنو - سلمان الفرج. الهجوم: عبد الله الحمدان - صالح الشهري - فراس البريكان - عبد الفتح آدم.

📝 | إليكم قائمة لاعبي المنتخب الوطني الذين تم استدعائهم لمواجهتي منتخب جامايكا وديًا ⬇️ https://t.co/D2H4chgMIC #لنلهم_العالم_بقمتنا pic.twitter.com/Z9sUsvhwey — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 7, 2020

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

سيمنح المدرب هيرفي رينارد الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى ضد جامايكا، ومن المتوقع أن يعود الشهراني في حالة تعافيه من الإصابة، وأن يبدأ الفرج بعد أن تغيب عن المباراة السابقة لإصابة والده بوعكة صحية.

📝 | إليكم قائمة لاعبي المنتخب الوطني الذين تم استدعائهم لمواجهتي منتخب جامايكا وديًا ⬇️ https://t.co/D2H4chgMIC #لنلهم_العالم_بقمتنا pic.twitter.com/Z9sUsvhwey — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 7, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله العويشير

ياسر الشهراني - عبد الله مادو - أحمد شراحيلي - عبد الله حيون

سلمان الفرج - عبد المجيد الصليهم

سالم الدوسري - حسين المقهوي - هتان باهبري

عبد الفتاح آدم

التشكيل المتوقع لمنتخب جامايكا

لم يخرج أي لاعب من قائمة منتخب جامايكا بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ويتمور بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أمال نايت

كيمار لورينس - داميان لوي - كيفون لامبرت - جريج لايغ

دانييل جونسون

نورمان كامبل - لامار ووكر - جاشون أنجلين - ليون بايلي

بوبي ديكوردوفا ريد