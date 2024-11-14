تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة....

يحل المنتخب السعودي، ضيفًا على نظيره الإندونيسي، في ملعب ملبورن ريكتانجولار ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، عن القارة الآسيوية.

يدخل رجال المدرب هيرفي رينارد المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، على ملعب جيلورا بونج كارنو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا شبكة قنوات SSC.. وخارج السعودية على قنوات بي إن سبورتس والكاس.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.. وTOD وشووف.

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