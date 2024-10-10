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التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026
أحمد مجدي

موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

السعوديةالتصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسياالسعودية v البحرينالبحرين

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب البحرين، ضيفًا على نظيره السعودي، في ملعب الجوهرة المشعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

يدخل رجال المدرب روبرتو مانشيني المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر التتويج بها.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا شبكة قنوات SSC.. وخارج السعودية على قنوات بي إن سبورتس والكاس.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.. وTOD وشووف.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنت
السعودية - البحرينالثلاثاء 15 أكتوبر 2024،
21:00 مصر والسعودية، 22:00 الإمارات		SSC Sports
beIN Sports HD
ALKASS

الجوهرة المشعة

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