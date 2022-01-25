موعد مباراة المغرب القادمة في كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب المغرب لمباراته في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، وذلك بعد تخطي عقبة منتخب مالاوي في دور الـ16.

قبل الفوز على مالاوي، تأهل المغرب من على صدارة المجموعة الثالثة، بعد الفوز على غانا وجزر القمر وتعادل مع الجابون.

سيواجه منتخب المغرب في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، والتي ستقام غدًا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مصر.

جدول مباريات ومجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المغرب القادمة؟

موعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 هو الأحد 30 يناير 2022، على ملعب أوليمبي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب القادمة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.