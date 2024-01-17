تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات..

سيواصل المنتخب المغربي حملته للوصول إلى لقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا حين يواجه منتخب الكونغو الصعب في مباراة لن تكون سهلة على كتيبة المدرب وليد الركراكي.

ويطمح أسود الأطلس لإثبات أنفسهم كفريق من بين أفضل الفرق المرشحة للتتويج بالبطولة، ولذلك لا يريدون خسارة نقاط في المجموعة.

في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب المغربي القادمة ضد الكونغو والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة المغرب والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تقام مباراة منتخب المغرب والكونغو يوم الأحد 21 يناير 2024 على ملعب لوران بوكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس إفريقيا 2023.

وتم تغيير اسم القنوات beIN AFCON،ويمكن مشاهدة المباريات على الإنترنت عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - الكونغو السبت 21 يناير 2024

16:00 مصر، 15:00 المغرب beIN AFCON لوران بوكو

تشكيل المغرب المتوقع لمباراة الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023

من المتوقع أن يعتمد وليد الركراكي على العناصر الآتية:

التشكيل: 4-3-3

ياسين بونو

يحيى عطية الله - نايف أكرد - شادي رياض - أشرف حكيمي

عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - سليم أملاح

حكيم زياش - يوسف النصيري - عبد الصمد الزلزولي