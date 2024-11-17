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Germany v Bosnia and Herzegovina - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
بلال محمد

موعد مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

المجر v ألمانياألمانيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالمجر

تعرف على موعد مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل منتخب ألمانيا، ضيفًا ثقيلًا على نظيره المجري ضمن إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل المانشافت الصدارة في المجموعة، فيما يأتي المنتخب المجري، المركز الثالث في المجموعة المجموعة التي تشتمل أيضًا على كل من هولندا والبوسنة والهرسك.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تقام مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 على ملعب بوشكاش أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
المجر - ألمانياالثلاثاء 19 نوفمبر 2024،
21:45 مصر ، 22:45 السعودية		beIN Sports HD 3بوشكاش أريناعصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب الالماني أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىنوبل
خط الدفاعماكسيميليان ميلشتات - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - يوشوا كيميش
خط الوسطبراندت - ألكسندر بافلوفيتش - فلوريان فيرتس
خط الهجومليروي ساني - سيرج جنابري - تيم كلينيست
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