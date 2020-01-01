موعد مباراة سويسرا ضد ألمانيا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة سويسرا ضد ألمانيا في الجولة الثاني من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد مباراة قوية جمعته مع بطل العالم 2010، يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة أخرى قوية في دوري أمم أوروبا 2020 ، ستكون ضد منتخب سويسرا.

تعادل المانشافت مع لاروخا في الجولة السابقة بهدفٍ لمثله، في مباراة شهدت ندية كبيرة من المنتخبين الحاصلين على كأس العالم، وبهذه النتيجة اقتسم المنتخبان نقاط المباراة وأصبحا في المركزين الثاني والثالث.

أما منتخب سويسرا فقد خسر في مباراته الأولى من المنتخب الأوكراني بهدفين لهدف، ليصبح في ذيل المجموعة الرابعة في المستوى الأول، ويأتي أبناء المدرب شيفتشينكو في المركز الأول بالثلاث نقاط.

المزيد من الفرق

أسماء جديدة وعدد ضخم للتجربة.. مانشيني يُعلن قائمة إيطاليا لدوري الأمم الأوروبية

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة سويسرا ضد ألمانيا؟

موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية هو يوم الأحد 6 سبتمبر 2020، الموافق 18 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسويسرا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة ألمانيا وسويسرا.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة سويسرا - ألمانيا سانت جاكوب بارك الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 1

قائمة منتخب ألمانيا في دوري أمم أوروبا

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن منتخب ألمانيا في دوري أمم أوروبا 2021 في الجولتين الأولى والثانية، أبرزهم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن الذي يغيب للإصابة، كذلك نجم بايرن ميونخ مانويل نوير للراحة.

وسيغيب أيضًا قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس بداعي إصابته المعتادة في التوقفات الدولية، ولم يستدع يواخيم لوف أيضًا جنابري وجوريتسكا وكيميش للراحة.

قائمة ألمانيا:

حراسة المرمى: كيفن تراب - بيرند لينو - أوليفر باومان

كيفن تراب - بيرند لينو - أوليفر باومان الدفاع: تيلو كيرير - روبين جوسينس - ماتياس جينتر - جوناثان تاه - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجر - روبين كوخ.

تيلو كيرير - روبين جوسينس - ماتياس جينتر - جوناثان تاه - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجر - روبين كوخ. الوسط: فلوريان نويهاوس - يوليان دراكسلر - توني كروس - يوليان براندت - ليروي ساني - سوات سيردار - إلكاي جوندوجان - إيمري تشان.

فلوريان نويهاوس - يوليان دراكسلر - توني كروس - يوليان براندت - ليروي ساني - سوات سيردار - إلكاي جوندوجان - إيمري تشان. الهجوم: تيمو فيرنر - لوكا فالدشميدت.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

خرج من قائمة منتخب ألمانيا كاي هافيرتس بعد مباراة إسبانيا لإنهاء إجراءات انتقاله لتشيلسي من باير ليفركوزن، وخرج من القائمة أيضًا نيكو شولز للإصابة.

سيبدأ لوف بلينو في حراسة المرمى، روديجر وتشان وزوله في الدفاع، كروس وجوندوجان وكيرير وجوسينس في الوسط، وأمامهم براندت وساني وفيرنر.

التشكيل | 3-4-1-2

بيرند لينو

أنطونيو روديجير - إيمري تشان - نيكلاس زوله

روبين جوسينس - توني كروس - إلكاي جوندوجان - تيلو كيرير

يوليان براندت

تيمو فيرنر - ليروي ساني

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا

أبرز الغائبين عن قائمة منتخب سويسرا في مواجهة ألمانيا شاكيري لاعب ليفربول، أدمير محمدي لاعب فولفسبورج الألماني، دينيس زكريا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ وفابيان شار لاعب نيوكاسل.

يغيب أيضًا ريمو فريلير متوسط ميدان أتالانتا للإصابة، ويوسيب درميتش بداعي الإصابة أيضًا.

🗣️ Vladimir Petkovic: "Liebe Fans, schade seid Ihr nicht mit uns dabei, aber wir werden Euch spüren. Hopp Schwiiz!" pic.twitter.com/RckOsJ7Gtu — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) September 6, 2020

التشكيل | 5-4-1

يان سومر

ستيفن زوبير - ريكاردو رودريجيز - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي - كيفن مبابو

روبين فارجاس - جرانيت جاكا - جابرييل سو - بريل إمبولو

هاريس سيفيروفيتش