تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-WC-2026-AFC-KUW-QATAFP
أحمد مجدي

موعد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة

كأس الخليجالكويت v قطرالكويتقطر

تعرف على موعد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب الكويتي أمام نظيره القطري ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بنية الفوز ولا شيء آخر وسط حسابات معقدة للمجموعة التي يتصدرها المنتخب العماني بنفس رصيد النقاط مع المنتخب الكويتي الذي يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يتشبث القطريون بالفوز لمواصلة الإيمان بحظوظهم. .

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة الكويت وقطر في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
الكويت - قطرالجمعة 27 ديسمبر 2024،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		SSC News HDجعفر الصليحاستاد جابر الأحمد الدولي
حماد العنزي
الكويت الرياضية-
دبي الرياضيةرؤوف خليف
الكأس-
أبو ظبي الرياضية-
الشارقة الرياضيةعبدالحميد الجسمي
البحرين الرياضية HD 1سلمان الحدي
مرايا 2موسى عيد

تشكيل الكويت المتوقع أمام قطر في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب خوان أنطونيو بيتزي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-3-1
حراسة المرمىخالد الرشيدي
خط الدفاعخالد محمد إبراهيم – سامي الصانع – فهد الهاجري – مشاري غنام

المحور

سلطان العنزي - رضا أبو جبارة
خط الوسطمحمد دحم - أحمد الظفيري - عيد الرشيدي
خط الهجوميوسف ناصر

تشكيل قطر المتوقع أمام الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 3-4-3
حراسة المرمىمشعل برشم
خط الدفاعلوكاس مينديش – بسام الراوي – همام الأمين
خط الوسطعاصم ماديبو – جاسم جابر – أحمد فتحي – عبد الله الأحرق
خط الهجومأكرم عفيف - محمد مونتاري - المعز علي
إعلان