موعد مباراة القوة الجوية والشارقة الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة القوة الجوية أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي الشارقة الإماراتي مع نظيره القوة الجوية العراقي، في مباراة هامة تقام بملعب نادي الشارقة لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في المجموعة قد آلت إلى الشارقة، بعدما انتصر النادي الإماراتي بهدف وحيد حمل توقيع خالد با وزير.

الشارقة حاليًا يتربع على عرش صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي القوة الجوية في مؤخرة الترتيب بنقطتين من تعادلين مع باختاكور وتراكتور.

الفوز سيضمن للشارقة التأهل رسميًا إلى ثمن النهائي، فيما إن فاز النادي العراقي سيعود للحياة مجددًا للمنافسة على التأهل.

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في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة القوة الجوية والشارقة؟

موعد مباراة القوة الجوية والشارقة هو الإثنين الموافق 26 أبريل 2021، الموافق 14 رمضان 1442 هجريًا، بملعب نادي الشارقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت العراق، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والشارقة؟

حتى الآن لم تعلن أي قناة حصولها على إذاعة المباريات، ولكن يمكن متابعتها عن طريق الإنترنت على منصة شركة الرياضة السعودية.

وإن لم تتمكن من الوصول أو مشاهدة المباراة بإمكانك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.