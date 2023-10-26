موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيحاء في دور الـ 16 من كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواصل الاتحاد، مشواره في كأس الملك 2023-2024، ويستعد لمواجهة الفيحاء، في دور الـ 16 من البطولة.

العميد استهل مشواره في البطولة، بفوز بركلات الترجيح على الخلود، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بهدف لكل فريق، ويريد الاتحاد مصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

بينما تغلب الفيحاء على الرياض، بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الاتحاد والوصول إلى ربع نهائي البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيحاء في دور الـ 16 كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2024 هو يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة الفيحاء والاتحاد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.