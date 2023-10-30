موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الفتح والهلال في الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف، مباراة الفتح والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 12 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الأهلي في الكلاسيكو بالجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف.

أما الفتح، فيقدم موسمًا مميزًا هو الآخر، وحقق الفوز على الرائد في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفتح والهلال في الجولة 12 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفتح والهلال في الجولة 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفتح والهلال على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق شاهد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفتح - الهلال الجمعة 3 نوفمبر 2023

21:00 السعودية، 20:00 مر SSC HD

شاهد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

SHAHID