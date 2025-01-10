موعد مباراة العروبة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يلاقي الهلال نظيره العروبة في مباراة هامة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.
عيون الهلاليين ستكون على تحقيق الفوز ولا شيء آخر، إذ يدخلون المباراة في وضعية معقدة بعد أن خسروا الصدارة لصالح الاتحاد بفارق نقطتين إلى الآن ثم خرجوا أمام نصف الخصم من كأس الملك السعودي.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة العروبة والهلال في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة العروبة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة العروبة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 11 يناير 2025 على ملعب جامعة الجوف.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في الرابعة إلا الربع عصرًا مساء بتوقيت مصر، الخامسة إلا الربع بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة العروبة والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة العروبة والهلال على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|التعليق
|العروبة - الهلال
|السبت 11 يناير 2024
16:45 السعودية، 15:45 مصر
|SSC 1 HD
|جامعة الجوف
|حماد العنزي
|SSC 5 HD
|فهد عريشي
|SSC 1 SD
|عبد العزيز السبر
التشكيل المتوقع للهلال أمام العروبة في دوري روشن السعودي 2024-2025
من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
|حراسة المرمى
|ياسين بونو
|خط الدفاع
|رينان لودي - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - جواو كانسيلو
|خط الوسط
|روبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو
|خط الهجوم
|مالكوم - عبد الله الحمدان - ماركوس ليوناردو