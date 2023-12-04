موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الطائي والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 16 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، مباراة الطائي والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 16 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على النصر بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

أما الطائي فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مباراتين ودخوله المنطقة الدافئة، وسيطمح بكل تأكيد لتقيدم أفضل ما لديه للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الطائي والهلال في الجولة 16 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الطائي والهلال في الجولة 16 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الطائي والهلال على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الطائي - الهلال الجمعة 8 ديسمبر 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD

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الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

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