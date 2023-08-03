موعد مباراة الشباب والوحدة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب القادمة ضد الوحدة في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

تتواصل منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث سنكون على موعد مع مباراة مرتقبة في ربع النهائي والتي تجمع بين الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي.

وتأهل الشباب إلى ربع النهائي بعدما جاء في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، بعد تعادله مع النصر ثم فوزه على الزمالك ومن بعده الاتحاد المنستيري في المباراة الأخيرة.

بينما جاء الوحدة في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة بعد فوزه على الكويت وشباب بلوزداد ثم الخسارة من الرجاء المغربي.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف سويًا على موعد مباراة الشباب والوحدة في كأس العرب للأندية 2023، والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة الشباب والوحدة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الشباب والوحدة في كأس الملك سلمان 2023 للأندية الأبطال، هو الأحد 6 أغسطس 2023، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والوحدة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الشباب والوحدة على شاشتها.

كما يمكن متابعة المباراة عبر شاهد VIP

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشباب - الوحدة الأحد 6 أغسطس 2023،

21:00 مصر والسعودية SCC الملك فهد الدولي

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

كيم سيونج جيو

فواز الصقور - حسان تمبكتي - سعيد الربيعي - حسين الصبياني

جوستافور كويلار - إيفر بانيجا - ماجد كنبة

عبد الإله الشمري - هتان باهبري - أحمد عبده

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