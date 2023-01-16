موعد مباراة السوبر الإيطالي 2022-23 بين إنتر وميلان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السوبر الإيطالي، والتي تجمع بين إنتر وميلان، على ملعب الملك فهد الدولي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، ديربي جديد بين إنتر وميلان، في السوبر الإيطالي لموسم 2022-23.

ويشارك ميلان في البطولة بصفته بطلًا للدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بينما يلعب إنتر في البطولة بصفته بطلًا لكأس إيطاليا.

ويسعى إنتر للحفاظ على لقبه، بعدما فاز به في الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

بينما يهدف ميلان لمواصلة النجاحات في الفترة الأخيرة، وإضافة لقب جديد لخزائنه خاصة أنه لم يحقق اللقب منذ عام 2016.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وميلان في السوبر الإيطالي 2022-23، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إنتر وميلان في السوبر الإيطالي؟

موعد مباراة إنتر وميلان في السوبر الإيطالي، هو الأربعاء 18 يناير 2023، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المنتظر ان تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في السوبر الإيطالي؟

حصلت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، على حقوق إذاعة مباراة السوبر الإيطالي في الشرق الأوسط، وستذاع مباراة إنتر وميلان عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر - ميلان الأربعاء 18 يناير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أبو ظبي الرياضية الملك فهد الدولي

تشكيل ميلان المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

تاتاروشانو

هيرنانديز – توموري – كالولو – كالابريا

إسماعيل بن ناصر – تونالي

لياو – دياز – سايليمايكرس

أوليفييه جيرو

تشكيل إنتر المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

أونانا

شكرينيار – أتشيربي – باستوني

دي ماركو – هنريك ميختاريان – تشالهان أوغلو – جاليارديني – دومفريس

لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو

من هم الأبطال السابقون لكأس السوبر الإيطالي؟

الفريق عدد مرات الفوز يوفنتوس 9 (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020) ميلان 7 (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016) إنتر 6 (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021) لاتسيو 5 (1998, 2000, 2009, 2017, 2019) روما 2 (2001, 2007) نابولي 2 (1990, 2014) سامبدوريا 1 (1991) بارما 1 (1999) فيورنتينا 1 (1996)

ما تاريخ مواجهات إنتر وميلان في السوبر الإيطالي؟

مباراة يوم الأربعاء، ستكون هي الثانية التي تجمع بين قطبي ميلان، في السوبر منذ سوبر عام 2011، والذي فاز به الروسونيري بهدفين مقابل هدف.