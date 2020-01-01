موعد مباراة السوبر الإفريقي 2020، القنوات الناقلة وسجل العرب

تعرف على موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020 بين الترجي والزمالك، القنوات الناقلة، التذاكر، الملعب سجل العرب في البطولة

كتب: أحمد حافظ

ينتظر عشاق نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي يوم الجمعة 14 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 19 جماد آخر 1441 هجرياً موعداً لمباراة السوبر الإفريقي بدولة قطر، وتعتبر هذه المواجهة تاريخية ليست فقط لأنها بين أحد كبار القارة الإفريقية لكن لأنها المرة الثانية التي تخرج فيها بطولة السوبر الإفريقي من القارة السمراء متجهة إلى آسيا.

الفريقان نجحا في الوصول لهذه القمة من خلال فوز المكشخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا بينما فاز الملكي الأبيض ببطولة الكونفدرالية ليضربا موعداً كبيراً بينهما، يُذكر أن مواجهات الفريقان دائماً تحظى بالكثير من الندية والمتابعة من قبل الجماهير .

الترجي يعد من أقوى الفرق الإفريقية هذا الموسم سواء على مستوى المحلي من خلال تصدره الدوري التونسي برصيد 38 نقطة مبتعداً عن الصدارة بفارق 10 نقاط كاملة بعد مرور 14 جولة، بالإضافة إلى تصدره لمجموعته في دوري الأبطال ليُلاقي الزمالك مرة أخرى مما يجعل مباراة السوبر الإفريقي لها أهمية خاصة بين الطرفين.

المزيد من الفرق

على الجانب الأخر نادي الزمالك بدأ الموسم بخسارة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي نادي الأهلي مما جعله يدخل في الكثير من المشاكل الداخلية أثرت على مستوى الفريق في بداية الدوري المصري حيثُ يعتبر السبب الأساسي لنزيف النقاط الذي حدث للفريق مما جعله يخسر آماله بشكل سريع في المنافسة، كل ذلك جعل إقالة المدرب الصربي ميتشو أمر حتمي بالنسبة لإدارة الملكي وسرعان ماتم التعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون الذي أعاد كثيراً من مستوى الفريق حيثُ نجح في التأهل من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ثم تحسين النتائج بالدوري ويعمل جاهداً على إعادة معظم اللاعبين لمستواهم الطبيعي.

الفرسان البيضاء كما يحلو لجماهير الفريق المصري تسميته بهذا الإسم يحتلون المركز الثالث بالدوري المصري برصيد 31 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الشياطين الحمر يوم 24 فبراير المُقبل، ونجح الفريق في التأهل من مجموعته بالبطولة الإفريقية محتلاً المركز الثاني .

الجدير بالذكر أن طرفي مباراة السوبر الإفريقي لم يخسرا في آخر خمس مواجهات لهم في جميع البطولات مما يعني أننا أمام مباراة دراماتيكية كبيرة، وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة السوبر والقنوات الناقلة وغيرها .

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موعد مباراة الترجي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2020

أحاطت مباراة السوبر الإفريقي الكثير من المشاكل قبل إقامتها حيثُ كان مُقرر لها يوم 16 أغسطس 2019 قبل انطلاق البطولات الإفريقية للأندية، لكنها تأجلت في النهاية لتقام يوم الجمعة 14 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 19 جماد آخر 1441 هجرياً.

وكانت المشكلة الأكبر في هذه المواجهة هي رفض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خوض المباراة في دولة قطر لأسباب سياسية لكن نجح بعض أعضاء الإتحاد الأفريقي على رأسهم المصري هاني أبو ريدة في إقناعه بالموافقة.

المباراة الملعب الموعد الزمالك - الترجي ثاني بن جاسم - ستاد الغرافة الجمعة 14 فبراير 2020،

19 جمادي الآخر 1441،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية

لماذا تم إختيار قطر لتنظيم بطولة السوبر الإفريقي 2020؟

أعلنت شبكة بي ان سبورتس عبر وسائل التواصل الإجتماعي يوم 11 ديسمبر عام 2018 أن الكاف قد استقر على إقامة بطولة السوبر الإفريقي في دولة قطر، وفي اليوم التالي أعلن الإتحاد الإفريقي عبر شبكات التواصل الإجتماعي عن إقامة البطولة هناك لمدة ثلاث سنوات بين حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية.

وقد أعلن أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي أن إختيار لعب البطولة خارج القارة السمراء السبب الرئيسي به هو زيادة عامل الإيرادات والتسويق للبطولة التي تُقام من مباراة وحيدة، وحاولت بعض الأندية رفض هذا القرار لعدم تقديم أي دولة أخرى ملفات ترشيح لكن تم إختيار قطر بشكل مباشر.

في المقابل تحاول دولة قطر استضافة العديد من الأحداث الرياضية المختلفة من أجل الترويج لقدرتها على استضافة كأس العالم 2020، فقد نجحت حتى الأن بشكل رائع في معظم الأحداث التي نظمتها وتنتظر بطولة السوبر الإفريقي هذا العام لأنه بين أحد كبار الفرق العربية في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن نادي الرجاء المغربي هو أول فريق عربي يتوج بهذه البطولة خارج قارة أفريقيا وكانت أيضاً أمام نادي الترجي في مباراة انتهت بركلات الترجيح.

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ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر الإفريقي 2020؟

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات بي ان الرياضية ، إلى جانب قناة الكأس.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الترجي - الزمالك الخميس 20 فبراير 2020،

27 جمادي الآخر 1441،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية bein sports

alkass sports

تذاكر كأس السوبر الإفريقي 2020

أعلن الإتحاد القطري مُنذ يومين عن نفاذ تذاكر المباراة التي ستجمع نادي الزمالك المصري بنظيره نادي الترجي التونسي تماماً، حيثُ سيمتلئ ملعب نادي الغرافة القطري عن أخره لمشاهدة المواجهة الأهم في القارة السمراء

تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

تواجه الفريقان 6 مرات في البطولات الأفريقية المختلفة حيثُ نجح نادي الزمالك في الفوز في مواجهتين بينما فاز الترجي التونسي مرة وحيدة وحسم التعادل النتيجة بينهم في ثلاث مناسبات أخرى، يُذكر أن أخر مواجهة جمعت الفريقان كانت في دوري أبطال أفريقيا 2005 بدور المجموعات حيثُ تعادلا ذهاباً بنتيجة 1/1 فقد أحرز هدف الترجي مديره الفني الحالي معين الشعباني، وفي لقاء العودة نجح الملكي الأبيض في الفوز بنتيجة 2/1 عن طريق حازم إمام وجونيور بينما أحرز للتجري فرانك أوليفيرا.

سجل الأندية العربية في كأس السوبر الإفريقي

أقام الإتحاد الإفريقي بطولة السوبر الإفريقي كبطولة حديثة عام 1993 ونجح نادي الوداد المغربي في لعب هذه البطولة لكنه خسرها في النهاية، وفي العام التالي نجح نادي الزمالك المصري في كونه أول بطل عربي في بطولة السوبر الإفريقي عندما واجه غريمه التقليدي النادي الأهلي ونجح بالفوز عليه بنتيجة 1/0 عن طريق نجمه التاريخي أيمن منصور.

وسجل العرب سجلاً ذهبياً في هذه البطولة التي يصل عمرها إلى 17 عاماً فقد نجحت ثمانية فرق عربية في تحقيق هذا اللقب يتصدرهم النادي الأهلي المصري برصيد 6 ألقاب ثم نادي الزمالك المصري برصيد 3 ألقاب ثم النجم الرياضي الساحلي التونسي لقبين بالمشاركة مع نادي الرجاء الرياضي المغربي بلقبين أيضاً .

وحصل نادي الترجي التونسي ونادي الوداد البيضاوي المغربي ونادي المغرب الفاسي ثم أخيراً نادي وفاق سطيف الجزائري على لقب وحيد، وتعد مصر أكثر الدول التي نجحت أنديتها في حصد لقب السوبر الإفريقي برصيد 9 ألقاب بينما المغرب هي أكثر الدول التي يوجد بها أندية توجت باللقب وصل عددهم إلى ثلاث فرق.