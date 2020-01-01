رسميًا - الصربي ميتشو مديرًا فنيًا لمنتخب زامبيا

بعد رحيله عن الزمالك، ميتشو يتولى مهمة تدريب منتخب زامبيا.

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، عن التعاقد بشكل رسمي مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، لتولي مهمة تدريب المنتخب الزامبي.

ميتشو رحل عن تدريب الزمالك، عقب خسارة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يكشف الاتحاد الزامبي عن أي تفاصيل تخص عقد المدرب الصربي، سواء مدة التعاقد أو المقابل المادي الذي سيحصل عليه ميتشو.

الاتحاد الزامبي قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اختيار ميتشو، جاء ضمن 60 مدربًا تقدموا للفوز بمنصب المدير الفني، حيث تم تقليصهم إلى 13 ثم إلى 3 مدربين.

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ويصل ميتشو إلى زامبيا خلال الساعات المقبلة لتوقيع عقد يمتد إلى عامين، حيث سيختار مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى لقيادة الرصاصات النحاسية.

ويستعد المنتخب الزامبي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث وقع في المجموعة الثانية، بجانب تونس وموريتانيا وغينيا الاستوائية.

ويتذيل منتخب زامبيا المجموعة الثامنة، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام بالكاميرون، خلف الجزائر وزيمبابوي وبوتسوانا.