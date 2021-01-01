موعد مباراة السعودية وفلسطين والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية وفلسطين ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، والقنوات الناقلة

يستقبل استاد مدينة الملك سعود الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين السعودية وفلسطين، ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

الأخضر استعد للمباراة القادمة أمام فلسطين، بفوز على الكويت في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك بهدف دون رد.

ويسعى المنتخب السعودي للحصول على نقاط المباراة، للوصول إلى النقطة 11 وخطف صدارة المجموعة من منتخب أوزبكستان.

على الجانب الآخر يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة عن المنتخب اليمني صاحب المركز الرابع.

فيديو: شاهد أهداف مباراة السعودية والكويت الودية

وفي التقرير التالي من موقع سنستعرض معًا موعد مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات آسيا لكأس العالم؟

موعد مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، هو يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، الموافق 17 شعبان 1442، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في تصفيات آسيا لكأس العالم؟

تمتلك مجموعة قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة مباراة السعودية وفلسطين، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.