موعد مباراة السد ونادي قطر في الدوري القطري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السد أمام نادي قطر في الجولة الواحدة والعشرين من منافسات دوري نجوم قطر، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب جاسم بن حمد مباراة قوية للغاية، عندما يحلّ نادي قطر ضيفًا على السد ضمن الجولة 21 من منافسات بطولة دوري نجوم قطر.

ويعيش السد حالة أكثر من رائعة بعد العودة من توقف فيروس كورونا، حيث انتصر على الخور والأهلي ثم في القمة على الدحيل بهدف نظيف، ليُعيد إحياء آماله في الحفاظ على لقب الدوري.

كتيبة تشافي هيرنانديز تحتل حاليًا المرتبة الثالثة برصيد 41 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر الدحيل و4 نقاط عن الوصيف والمُطارد للصدارة، الريان.

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فيما يأتي نادي قطر في صراع الهبوط، حيث يمتلك 19 نقطة يبتعد بها عن المراكز المؤدية للدرجة الثانية بنقطتين فقط، لذلك فالمباراة تزداد أهميتها وكل نقطة لها قيمة كبيرة للبقاء وسط الكبار.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة السد ضد قطر والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة السد ضد نادي قطر؟

موعد مباراة السد ضد نادي قطر هو يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020، الموافق 23 ذو الحجة 1441، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت قطر، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد ونادي قطر؟

ستُذاع مباراة السد ضد نادي قطر على شبكة بي إن سبورت وقنوات الكأس القطرية، لكن لم يتم تحديد القناة الناقلة للمباراة تحديدًا.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة السد - نادي قطر جاسم بن حمد بنادي السد الخميس 13 أغسطس 2020،

23 ذو الحجة 1441،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports HD

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للسد؟

لا غيابات في صفوف السد قبل مباراة نادي قطر وسيكون الفريق كامل العدد.

تشافي : نتطور ونتقدم للأفضل ونسير بفترة جيدة وسنواجه قطر للفوز والانتصار على الدحيل جاء عن جدارة.



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📄 https://t.co/qm9m2joLyy#السد #قطر pic.twitter.com/FxawvQbSiH — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) August 12, 2020

سيبدأ تشافي بطريقته المعتادة وتشكيله الأساسي، حيث الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان وبوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وياسر أبوبكر في الدفاع، جابي ويونج في محور الوسط، أكرم عفيف وحسن الهيدوس ونام تاي هي وسيقود الهجوم بغداد بونجاح.