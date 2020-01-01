موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز بملعب الإسكندرية الدولي، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يرتحل الزمالك إلى مدينة الإسكندرية لمواجهة نظيره سموحة يوم الإثنين، وذلك لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض أن يلتقي الفارس الأبيض مع الأهلي في ديربي الكرة المصرية، إلا أن السلطات الأمنية في مصر قررت تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

وحقق الزمالك أربع نقاط من أول مواجهتين، حيث تغلب على المقاولون بهدفين نظيفين في الجولة الأولى واكتفى بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق مع بيراميدز في الجولة الماضية.

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صحيح أن هناك الكثير من المشاكل الإدارية تطفو على السطح بالنسبة للزمالك فيما يتعلق بتجديد اللاعبين ومجلس الإدارة، إلا أن وصيف الدوري يسعى لمطاردة درع البطولة بأي وسيلة ممكنة.

في الواقع، سيصطدم الزمالك بسموحة السكندري الذي لم يُهزم في آخر 13 مباراة رفقة مدربه أحمد سامي، كما فاز في الجولة الماضية على وادي دجلة بهدفين لهدف وصار يمتلك 5 نقاط من ثلاث جولات.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وسموحة؟

موعد مباراة الزمالك وسموحة هو الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، بملعب الإسكندرية الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك وسموحة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة سموحة - الزمالك الإسكندرية الدولي الإثنين 28 ديسمبر 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORT

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يعتمد المدرب جايمي باتشيكو على التشكيل الآتي في ظل غياب الثنائي طارق حامد ومحمود علاء بسبب كورونا:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

إمام عاشور - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لسموحة

من المتوقع أن يعتمد المدرب أحمد سامي على التشكيل الآتي:

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13 مباراة متتالية بدون هزيمة في بطولة الدوري مع الكابتن احمد سامي✅🔥

السر في الـ👓#سموحة #فخر_اسكندرية pic.twitter.com/S1ziM3XDNm — SC (@SmouhaOfficial) December 24, 2020