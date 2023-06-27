تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المقاولون العرب في الدور ربع نهائي كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن اللقاء....

يستعد نادي الزمالك لمواجهة هامة أمام المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من كأس مصر 2023 وعينه على اللقب الغائب منذ ثلاث سنوات.

على الرغم من صعوبة المهمة نظراً لابتعاد القلعة البيضاء عن منصات التتويج والمستوى المتذبذب الذي ظهر به أفريقياً ومحلياً في بطولة الدوري، ولكنها تُعد فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم والخروج ببطولة هامة كبطولة الكأس.

على الجانب الآخر يسعى المقاولون العرب لتحقيق إنجاز تاريخي جديد بتحقيق اللقب، أو على أقل تقدير بإزاحة قطب من قطبي القمة والوصول لأبعد ما يمكن في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر 2023؟

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر 2023 هو يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر 2023؟

تذاع مباريات كأس مصر 2023 عبر قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب على شاشتها.